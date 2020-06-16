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Сценарист первого фильма про Человека-паука хотел убить одного из главных персонажей

Дэвид Кепп поделился своими нереализованными идеями с журналистами.

Сценарист первого фильма про Человека-паука хотел убить одного из главных персонажей
Кадр из фильма "Человек-паук". Фото: Columbia Pictures

Сценарист первого успешного полнометражного фильма про Человека-паука Дэвид Кепп пообщался с журналистами издания Collider и поделился информацией о своих планах на трилогию о супергерое. Как выяснилось, после успеха первой картины сценарист планировал продолжить работу и над сиквелами, но этого так и не случилось.

Кепп собирался максимально развить историю Гвен Стейси и Гарри Осборна, девушку убили бы во втором фильме, тогда зрители увидели бы отсыл к проекту «Империя наносит ответный удар» Джорджа Лукаса. Но в итоге героиня появилась лишь в третьем фильме.

У Кеппа была возможность вернуться к персонажу, когда его пригласили на съемки проектов «Новый Человек-паук – 2» и «Новый Человек-паук – 3», но в итоге он отказался. Сценарист объяснил это тем, что этот этап в его жизни остался далеко позади и возвращаться к нему он бы не хотел.

Результатом подобного решения стал полный провал в прокате картины «Новый Человек-паук – 2», после которого персонажа вновь «перезапустили».

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