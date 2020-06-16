Режиссер, удаливший «Унесенных ветром» из HBO, взялся за Квентина Тарантино

Благодаря сценаристу и режиссеру Джону Ридли, который прославился прежде всего благодаря своему проекту «12 лет рабства», с видеосервиса HBO Max временно удалили фильм фильм «Унесенные ветром».

Но этого звезде показалось мало, так что теперь он взялся за Квентина Тарантино. По словам Ридли, он крайне недоволен тем, что в фильмах всемирно известного режиссера очень часто употребляется слово «негр», сообщает издание Yahoo.

По словам Джона, Квентин буквально наслаждается использованием запрещенного в США слова. Даже когда слово «негр» по сути не нужно в сюжете, Тарантино все равно его использует буквально наслаждаясь, когда его произносят. Как объяснил Ридли, ему очень больно осознавать это, а также он старается сдерживать свою злость.

Сам Тарантино уже отвечал на подобную критику после выхода проекта «Омерзительная восьмерка», тогда он заявил, что цвет кожи создателя фильма никак не влияет на качество продукта.