Праздник «Звездных войн» перенесли на два года из-за коронавируса

Ежегодный праздник «Звездных войн» был отменен из-за коронавируса. Компания Lucasfilm объявила, что празднование Star Wars 2020 было перенесено на два года «из-за глобального воздействия вируса CoViD-19». Как сообщает издание People, решение было принято после разговора с местными и государственными органами власти.

Компания Lucasfilm объявила, что праздник пройдет с 18 по 22 августа 2022 года в Калифорнии. Мероприятие должно было бы вернуться в Калифорнию впервые с 2015 года, после проведения своих последних четырех мероприятий в таких местах как Орландо, Чикаго и Лондон.

Как правило, это событие становилось стартовым для новой эры фильмов и сериалов Star Wars через новый потоковый сайт Disney+.

Все, кто уже заплатил за билеты, смогут перенести свою текущую покупку на новые даты проведения мероприятия или получить возврат денег. Напомним, на праздновании 2019 года актриса Келли Мари Трэн была доведена до слез после овации от зрителей.