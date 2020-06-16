Уилл Смит сыграет беглого раба в фильме «Эмансипация»

Голливудский актер Уилл Смит готовится к следующей актерской роли, в которой покажет борьбу черного человека за свою свободу. 51-летний Смит готов сняться в фильме «Эмансипация» в роли Питера. Этот реальный беглый раб сражался со своими преследователями и бежал через болото Луизианы в своем путешествии, чтобы в итоге присоединиться к армии Союза.

Режиссером «Эмансипации» станет Антуан Фукуа, который работал с такими иконами кино, как Морган Фримен и Дензел Вашингтон.

Издание Variety сообщает, что фильм будет представлен прежде всего на Каннском кинофестивале. Съемки проекта начнутся в 2021 году.

Фильм будет следующим в актерской карьере Смита, после того, как он закончит работу над биографической лентой «Все о Серене Уильямс и отце Винус Уильямс». Фильм расскажет о том, как несмотря на отсутствие опыта в этом виде спорта, Ричард Уильямс, которому сейчас 78 лет, превратил своих дочерей в двух спортсменок, о которых знает весь мир.