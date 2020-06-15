Нужно уметь вовремя сбежать: актриса Маруся Климова дала полезные советы для здоровых отношений

Актриса Маруся Климова и исполнительница одной из главных ролей в «роботизированном» сериале «Проект «Анна Николаевна» пообщалась с журналистами портала Teleprogramma.pro и рассказала о своем отношении к современным технологиям и любви.

Ее героиня Настя получилась такой сборной солянкой из характеров типичных женщин России. Если любовь, то до гроба, даже если избранник не горит желанием жениться и встретить старость вместе. По словам актрисы, именно в Насте многие женщины узнают себя, а возможно даже смогут измениться.

Климова также призналась, что в ее жизни однажды были отношения, которые были удобны лишь для мужчины. Поначалу артистка верила, что совсем скоро все станет хорошо, но этот момент так и не приходил. К счастью, Климова вовремя сумела понять свою ошибку и избавиться от тяжелого бремени.

Также актриса дала совет для девушек, которые лишь «удобны» для мужчин, но на свадьбу им рассчитывать не стоит. Климова считает, что нужно слушать не только свое сердце, которое часто ошибается, но также родных и близких, которые желают лишь добра.