Тимур Вайнштейн будет отвечать за контент на видеосервисе Premier

При этом он сохранит свою должность генерального продюсера канала НТВ.

Генеральный продюсер канала НТВ Тимур Вайнштейн начнет сотрудничество с онлайн-видеосервисом Premier. Как сообщают «Ведомости», Вайштейн будет отвечать за развитие контента на видеоплатформе. Стоит отметить, что он при этом сохранит свою должность на НТВ.

Отмечается, что «Газпром-медиа» уделяет много внимания Premier, многие технические проблемы были устранены после перехода на новую технологическую платформу.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что генеральным директором Premier станет Иван Гродецкий, ранее работавший на ivi и Okko. Он будет отвечать за все направления сервиса, кроме контента, которым теперь заведует Вайнштейн.

Тимур Вайнштейн занимает пост генерального продюсера НТВ с конца 2015 года и занимается производством неполитических проектов. Вайнштейн является продюсером около 200 проектов, большая часть которых шла в прайм-тайм крупнейших российских телеканалов.