HBO Max вернет фильм «Унесенные ветром» в общий доступ

К сожалению, это случится только после того, как картина получит специальное введение.

HBO Max вновь вернет фильм «Унесенные ветром» в свою библиотеку, правда, когда это будет пока неизвестно и картина получит специальное введение от ученой Жаклин Стюарт, в котором она объяснит, почему чернокожие в ленте были показаны именно так, а не иначе, сообщает издание Explore Entertainment.

Потоковый сервис решил изъять фильм из общего доступа после того, как романист, сценарист и режиссер Джон Ридли привлек внимание к показу темы рабства на юге страны в эпоху Гражданской войны. Статья Ридли была особенно остра после смерти Джорджа Флойда, которая вызвала возникновение протестного движения Black Lives Matter.

По словам представителя WarnerMedia Боба Гринблатта, фильм вернут, но только после того, как он получит надлежащий контекст. Мужчина также отметил, что не жалеет о том, что фильм пришлось убрать из общей библиотеки.