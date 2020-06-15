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Знай наших!: «Фиксики» добрались до Южной Кореи

Российский мультсериал успешно покоряет зарубежный кинорынок.

Знай наших!: «Фиксики» добрались до Южной Кореи
Кадр из мультфильма "Фиксики". Фото: «Аэроплан»

Мультфильм «Фиксики» вышел за пределы России и добрался аж до Южной Кореи, проект вышел в эфир на главном государственном образовательном телеканале страны. Стоит отметить, что сериал пользовался интересом у зрителей, за что стоит отдельно поблагодарить удачно выбранное время для показа, в 9 и в 16 часов, сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Как рассказал Джиен Ли, менеджер по закупкам контента компании EBS, мультфильм показывает хорошие результаты: детская аудитория с интересом следит за приключениями главных героев проекта. При этом отдельно хвалят то, что мультфильм не только развлекает, но и активно помогает детям развиваться и без напряжения. Все дело в том, что для детей из Кореи именно образование является одной из главных ценностей  в жизни.

Напомним, «Фиксиков» создают в России уже 10 лет. В данный момент в эфир вышло более 160 серий мультсериала и два полнометражных проекта, а права на главных героев были проданы в 90 стран мира.

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