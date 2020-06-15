Джеймс Ганн заявил об упадке многих жанров в киноиндустрии

По мнению кинорежиссера Джеймса Ганна, известного своими постановками «Стражей галактики», современное кино постепенно умирает из-за того, что блокбастеры захватили кинотеатры. Более мелкие проекты не способны с ними конкурировать за внимание зрителей, как считает киношник.

Ганн провел очередную сессию ответов на вопросы своих подписчиков в Instagram. Один из фанатов поинтересовался, согласен ли режиссер со своим коллегой, Дэвидом Линчем, который заявил, что многие направления в киноиндустрии доживают свои последние годы, а артхаус уже давно в могиле.

По мнению Джеймса, в современном мире люди ходили в кино всего на три типа картин (до начала пандемии) — это ужастики, комедии и блокбастеры. Все остальные жанры уже давно за бортом и не интересуют зрителей. Ганн также отметил, что он хотел бы выделения бюджетов не только на экранизации комиксов, но и на более глубокие по драматургии киноленты.