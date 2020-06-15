Веяния времени: в проекте «Доктор Кто» впервые появится герой трансгендер

Главной героиней сериала с недавних пор и так стала женщина, теперь пришло время для новых изменений.

Во всемирно известном проекте «Доктор Кто» произойдут концептуальные изменения. В принципе, они начались уже довольно давно, когда главным героем стала женщина, чего не было с самого момента основания шоу. Но на очереди еще одно нововведение — новой подругой и напарницей Доктора станет трансгендер. Ее роль исполнит британская актриса Ребекка Рут, сообщает издание The Nerdist.

Однако поклонникам телесериала не стоит переживать и огорчаться, все это случится лишь в новой аудио-драме, в которой Доктора Кто озвучит Пол МакГанн, игравший Восьмого Доктора на телевидении.

Сама Ребекка Рут пообщалась с журналистами и заявила, что ее персонаж получился «средним», то есть она не бесстрашная, но и не боится лезть в драку, когда это нужно. По мнению звезды, пол персонажа никак не повлияет на сюжет. Она также отметила, что была бы рада увидеть трансгендера и в телесериале.