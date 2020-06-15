Шоураннер «Ведьмака» поделилась подробностями о втором сезоне проекта

Второй сезон весьма успешного сериала «Ведьмак» не за горами и шоураннер проекта Лорен Хиссрич решила пообщаться с журналистами издания The Wrap. Напомним, что хотя первый сезон зрители встретили довольно благосклонно, без проблем не обошлось. К таким относятся запутанная сюжетная линия со множеством скачков во времени, а также нелепый дизайн брони у армии Нильфгаарда.

По словам Хиссрич, ее любимой новинкой во втором сезоне стали сразу несколько ведьмаков из крепости Каэр Морхен. Именно там жил, обучался и воспитывался главный герой Геральт.

Также шоуранер уверила, что различные временные линии, так сильно запутавшие зрителей, исчезнут из проекта. Хиссрич понимала всю неоднозначность этой задумки, но все же решилась оставить ее в первом сезоне. Теперь герои наконец-то встретились и путаницы больше не будет, ну разве что редкие флэшбеки в прошлое.