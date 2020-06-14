«Это безумие»: Александр Котт высказался по поводу цензуры фильма «Унесенные ветром» в США

Протесты в США вспыхнувшие после убийства чернокожего Джорджа Флойда сильно ударили практически по всем сферам жизни в Америке. Знаменитости и звезды шоу-бизнеса тщательно проверяют свои социальные сети и удаляют любые посты, которые могут посчитать нетолерантными. Особое внимание к себе привлек видеосервис HBO Max, который даже удалил из своей библиотеки фильм «Унесенные ветром», до тех пор, пока в него не будут внесены правки.

Влияние цензуры на современный мир обсудили в выпуске передачи «Культурный код» на радио «Комсомольская правда». Приглашенным гостем оказался Александр Константинович Котт – кинорежиссер, актер и сценарист. Как он оценивает удаление фильма из видеобиблиотеки?