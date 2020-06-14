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Кто проживает на дне: персонаж Губка Боб оказался геем

Телеканал Nickelodeon подтвердил сексуальную ориентацию персонажа.

Кто проживает на дне: персонаж Губка Боб оказался геем
Кадр из сериала "Губка Боб". Фото: Nickelodeon

Помните детский мультфильм про обитателя океана, который носит квадратные штаны? Судя по последним новостям официального канала Nickelodeon в Twitter, персонаж Губка Боб оказался геем. К мультяшке также присоединилась Кора из мультсериала «Аватар» и Швоз Швартс из «Опасного Генри».

Такой внезапный «подарок» решил сделать канал Nickelodeon для своих юных зрителей. Напомним, в июне по всему миру проходит так называемый Pride Month, посвященный защите представителей сексуальных меньшинств. И раз уж эпидемия коронавируса не позволяет людям показать свою поддержку вживую, то хотя бы через Интернет можно донести свое мнение.

И если сексуальная ориентации героини «Аватара» изначально была прописана в сценарии, а актер Майкл Коэн является трансгендером в реальной жизни, то вот от Боба такого сюрприза никто не ждал.

Напомним, ранее создатель персонажа и мультфильма в целом Стивен Хилленберг заявлял, что у персонажей нет пола, а шоу просто должно дарить радость и позитив зрителям.

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