Кто проживает на дне: персонаж Губка Боб оказался геем

Помните детский мультфильм про обитателя океана, который носит квадратные штаны? Судя по последним новостям официального канала Nickelodeon в Twitter, персонаж Губка Боб оказался геем. К мультяшке также присоединилась Кора из мультсериала «Аватар» и Швоз Швартс из «Опасного Генри».

Такой внезапный «подарок» решил сделать канал Nickelodeon для своих юных зрителей. Напомним, в июне по всему миру проходит так называемый Pride Month, посвященный защите представителей сексуальных меньшинств. И раз уж эпидемия коронавируса не позволяет людям показать свою поддержку вживую, то хотя бы через Интернет можно донести свое мнение.

И если сексуальная ориентации героини «Аватара» изначально была прописана в сценарии, а актер Майкл Коэн является трансгендером в реальной жизни, то вот от Боба такого сюрприза никто не ждал.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020