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Новый фильм про Джеймса Бонда может выйти в кинотеатрах раньше намеченного срока

Релиз картины «Не время умирать» уже был перенесен из-за коронавируса.

Новый фильм про Джеймса Бонда может выйти в кинотеатрах раньше намеченного срока
Кадр из фильма "Не время умирать". Фото: Metro-Goldwyn-Mayer

Новый фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» может появиться в кинотеатрах раньше намеченного срока.

Как сообщает издание Deadline, в Великобритании лента выйдет в прокат уже 12 ноября, хотя должна была появиться в кинотеатрах не раньше 20 ноября.

Напомним, эпидемия коронавируса сильно ударила по киноиндустрии, кинотеатры по всему миру закрылись, а съемки проектов были остановлены. Сейчас ситуация становится лучше, но хотя фильмы в некоторых странах снимать уже можно, двери кинотеатров все еще закрыты для зрителей.

Картина «Не время умирать» станет последней для актера Дэниела Крейга в роли секретного агента Джеймса Бонда. Сюжет фильма все еще неизвестен, но наверняка режиссер найдет правильный способ отправить персонажа на покой.

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