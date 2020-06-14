Новый фильм про Джеймса Бонда может выйти в кинотеатрах раньше намеченного срока

Релиз картины «Не время умирать» уже был перенесен из-за коронавируса.

Новый фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» может появиться в кинотеатрах раньше намеченного срока.

Как сообщает издание Deadline, в Великобритании лента выйдет в прокат уже 12 ноября, хотя должна была появиться в кинотеатрах не раньше 20 ноября.

Напомним, эпидемия коронавируса сильно ударила по киноиндустрии, кинотеатры по всему миру закрылись, а съемки проектов были остановлены. Сейчас ситуация становится лучше, но хотя фильмы в некоторых странах снимать уже можно, двери кинотеатров все еще закрыты для зрителей.

Картина «Не время умирать» станет последней для актера Дэниела Крейга в роли секретного агента Джеймса Бонда. Сюжет фильма все еще неизвестен, но наверняка режиссер найдет правильный способ отправить персонажа на покой.