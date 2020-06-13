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В правила проведения премии «Оскар» внесут важные изменения

Теперь попасть в категорию «Лучший фильм» будет сложнее.

В правила проведения премии «Оскар» внесут важные изменения
Премия "Оскар". Фото: globallookpress

Кинопремия «Оскар» является одной из самых желанных для любого режиссера. Однако представители киноакадемии решили внести некоторые поправки в правила организации, которые начнут действовать с 2022 года. Одним из главных нововведений подверглась номинация «Лучший фильм». Теперь за золотую статуэтку в этой категории смогут побороться не более 10 картин, ранее это число могло быть больше, сообщает издание Deadline.

Также киноакадемики должны будут просматривать все проекты-номинанты более внимательно, для этого упростили видеоплатформу Academy Screening Rooм.

Также будут разработаны особые правила, поддерживающие инклюзивность и разнообразие среди людей, работающих в киноиндустрии. Борьба с расовыми предрассудками и иными стереотипами среди членов жюри также усилится.

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