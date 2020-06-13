Сценарист проекта «Клан Сопрано» случайно раскрыл секрет финала сериала

Фанаты долго гадали, выжил ли Тони в финале, теперь у них есть точный ответ.

Начиная с финала сериала в 2007 году, поклонники проекта «Клан Сопрано» пытались выяснить, что же на самом деле произошло с главой мафиози и теперь у них есть ответ, сообщает издание People.

Зрители остались с большим количеством вопросов, чем ответов, в конце финального эпизода — под названием «Сделано в Америке», когда речь зашла о судьбе Тони. Герой был показан ужинающим со своей семьей в закусочной, это было сразу после завершения «войны» за территорию между семьями мафий из Нью-Джерси и Нью-Йорка.

Когда Тони и его семья ужинали, его дочь присоединилась к ним в ресторане — все это время наемный убийца ждал, чтобы напасть на именитого гангстера. Однако, прежде чем что-либо могло произойти, экран потускнел до черноты, и эпизод закончился. Теперь, более десяти лет спустя, создатель шоу Дэвид Чейз случайно раскрыл, что же произошло.

По словам Чейза, Тони все же погиб в той закусочной. Сценарист случайно проговорился об этом вовремя беседы с журналистом, а когда понял, что его подловили и заставили сболтнуть лишнего, то очень расстроился.