Персонажей мультфильмов нарисовали с реальными телами и модно приодели

Египетский художник Мохамед Халавани выпустил серию 3D-моделей популярных персонажей мультфильмов с человеческими телами. Мужчина назвал ее «Реальные мультяшки».

Подписчикам представлены ковбой Вуди и Базз Лайтер из «Истории игрушек», герои Disney Минни Маус и Дональд Дак, джин из «Аладдина» и другие персонажи. Каждому из них художник подобрал модный стиль, чтобы герой оставался ярким, но при этом ничем не отличался от нас с вами.

Талант мужчины позволяет взглянуть на знакомых с детства персонажей по-новому. Может, кто-то из пользователей Сети узнает в этих моделях свой обыденный имидж.

Напомним, что мультфильм «История игрушек — 4», вышедший в 2019 году, собрал в прокате более миллиарда долларов и получил премию «Оскар». В нынешние времена, когда подиумы закрыты, и модные дома собираются проводить показы одежды онлайн, возможно, именно на этих ребят стоит обратить внимание в качестве моделей. Славу они себе заработали приличную.