«Тот самый автор «Текста»: Асмус поздравила Глуховского с днем рождения совместным селфи

По роману этого писателя Клим Шипенко снял скандальную картину, ставшую лучшей в 2019 году.

Звезда фильма «Текст» Кристина Асмус в своем Instagram поздравила российского писателя, журналиста, радиоведущего Дмитрия Глуховского с днем рождения. 12 июня ему исполнился 41 год. Актриса запечатлелась с именинником на совместном селфи.

«Любите ли вы Глуховского так, как люблю его я?! Митя! Дорогой друг! Фантастического таланта писатель и журналист, интереснейший собеседник, тот самый автор «Текста» и трилогии «Метро» и просто красивый человек, с Днем рождения!» — поздравила актриса друга.

Именно экранизация романа «Текст» Клима Шипенко, кстати, принесла Асмус бешеную популярность. Более того, фильм по итогам 2019 года получил награду «Золотой орел» как лучший, а также назван таковым по решению еще одного престижного объединения — Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Подписчики Асмус поспешили присоединиться к поздравлениям. Они отметили несомненный писательский талант Глуховского, а также выразили надежду на появление новых книжных бестселлеров.

«Шикарные книги пишет! Респект автору», «Какая вы красивая!», «Он классный», «Он супер, «Метро» — это шедевр… жду экранизации, это будет бомба» — откликнулись фолловеры.

Сама Кристина Асмус уже приступила к работе в театре им. Ермоловой и готовится сыграть в пьесе «Дачники» по М.Горькому. А 15 июня на НТВ состоится премьера сериала «Герой по вызову», где красавица сыграет очаровательного следователя.