Элизабет Мосс готова к съемкам в новом хорроре

Элизабет Мосс известна прежде всего своей неподражаемой актерской игрой в сериале «Рассказ служанки». Журналисты издания Deadline выяснили, что крепкая дружба и взаимное уважение, зародившееся во время съемок проекта между актрисой и постановщицей Даиной Рейд принесли свои плоды. Мосс снимется в главной роли в новом хорроре под странным названием Run Rabbit Run («Беги, кролик, беги»).

Сюжет картины вновь будет посвящен привидениям и потусторонним силам. Главная героиня, доктор по имени Сара, помогает семейным парам завести детей, однако с ее собственной дочкой начинает происходить нечто странное. Сценарий создан настоящей писательницей родом из Австралии, Ханной Кент. А Мосс на этот раз будет не только актрисой, но и продюсером проекта.

О точной дате выхода картины пока ничего неизвестно.