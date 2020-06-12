Завершены съемки новой экранизации романа Стивена Кинга «Дети кукурузы»

Экранизации романов признанного «мастера ужасов» Стивена Кинга всегда на слуху. Продюсер Лукас Фостер решил поделиться с журналистами издания Variety первыми подробностями о проекте «Дети кукурузы», который станет ремейком хоррора из далеких восьмидесятых.

По словам кинодела, производство картины уже полностью завершено. Удивительно, когда съемочная группа успела все сделать, ведь границы стали открывать совсем недавно, а пандемия коронавируса не позволяла проводить съемки, в том числе и в Австралии.

Главные роли в фильме исполнили Елена Кампурис, Кейт Мойер, Каллэн Мулвей и Брюс Спенс, а режиссером стал Курт Уиммер — создатель культового «Эквилибриума». Как объяснил продюсер, ремейк полностью перезапустит франшизу, а никакой связи с одноименным фильмом, вышедшем в 1984 году, не будет.

Действие картины будет происходить в небольшом городе в штате Небраска, где религиозный культ поклоняется настоящему злу, живущему среди бескрайних полей кукурузы.