По комиксу «Шаман Кинг» снимут новый аниме-сериал

Популярный у подростков аниме-сериал «Шаман Кинг» будет переснят, и новая версия выйдет в апреле 2021 года. Об этом сообщается на сайте проекта.

Японские аниматоры заново экранизируют 35 томов манги (комикса), но в уже более сжатом варианте, ближе к оригинальному сюжету. Пока что для демонстрации нового сериала доступен только этот ролик.

Напомним, сериал «Шаман кинг» из 64 эпизодов показывают в России на канале Jetix с 2004 года. По сюжету, молодые шаманы, заручившись помощью духов, бьются на турнире за звание сильнейшего, которое откроет возможность управлять всей жизнью на Земле. Данное аниме в жанре «сенен» (для мальчиков-подростков) приобрело в нашей стране большую популярность, наряду с похожими по своей структуре сериалами «Покемоны», «Наруто» и «Ван Пис».