Сигурни Уивер не хочет возвращаться во франшизу «Чужой»

Актриса Сигурни Уивер провела долгую беседу с журналистами издания Empire и пояснила, что не хочет больше возвращаться к роли Эллен Рипли из культового фильма «Чужой». Как объяснила звезда, персонаж уже достаточно проявил себя и пора наконец оставить его в покое, который тот заслуживает.

По словам актрисы, некоторое время назад ей по почте прислали небольшой черновик нового фильма франшизы «Чужой», в котором должна была появиться Рипли. Неизвестно, что именно это был за материал, но Уивер осталась не в восторге.

Как объяснила актриса, создатель и идейный вдохновитель проекта Ридли Скотт уже давно пошел в несколько ином направлении и в его новых фильмах ей точно нет места. При этом Уивер отметила, что на съемочной площадке «Чужих» она чувствовала себя как дома и смогла подружиться со многими актерами.