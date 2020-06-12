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Сигурни Уивер не хочет возвращаться во франшизу «Чужой»

Актриса считает, что персонажу Эллен Рипли пора уйти на покой.

Сигурни Уивер не хочет возвращаться во франшизу «Чужой»
Кадр из фильма "Чужие". Фото: Twentieth Century Fox

Актриса Сигурни Уивер провела долгую беседу с журналистами издания Empire и пояснила, что не хочет больше возвращаться к роли Эллен Рипли  из культового фильма «Чужой». Как объяснила звезда, персонаж уже достаточно проявил себя и пора наконец оставить его в покое, который тот заслуживает.

По словам актрисы, некоторое время назад ей по почте прислали небольшой черновик нового фильма франшизы «Чужой», в котором должна была появиться Рипли. Неизвестно, что именно это был за материал, но Уивер осталась не в восторге.

Как объяснила актриса, создатель и идейный вдохновитель проекта Ридли Скотт уже давно пошел в несколько ином направлении и в его новых фильмах ей точно нет места. При этом Уивер отметила, что на съемочной площадке «Чужих» она чувствовала себя как дома и смогла подружиться со многими актерами.

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