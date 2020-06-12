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Режиссер «Шазама» раскрыл один из секретов своего фильма

Дэвид Сандберг продемонстрировал, кто же на самом деле хотел убить главного героя.

Режиссер «Шазама» раскрыл один из секретов своего фильма
Кадр из фильма "Шазам". Фото: DC Films

Создатель фильма «Шазам» Дэвид Сандберг продолжает скучать в самоизоляции. Свободное время от тратит на съемки короткометражных фильмов ужасов со своей супругой в главных ролях, а также на общение с поклонниками своего творчества.

Ранее Сандберг  по многочисленным просьбам уже добавил в финальную сцену фильма «Шазам» лицо Супермена, хотя вряд ли фанаты супергероя остались довольны результатом.

И вот снова немного творчества от кинодела, один из пользователей Twitter попросил режиссера сделать свой следующий фильм не таким глупым, как «Шазам». Казалось бы. обычный злобный комментарий из Интернета, пропусти мимо и забудь. Но Сандберг ответил хейтеру, причем весьма оригинально.

Теперь зрители точно знают, кто был за рулем грузовика, сбившем главного героя в одной из сцен проекта.

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