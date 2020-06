Режиссер «Шазама» раскрыл один из секретов своего фильма

Создатель фильма «Шазам» Дэвид Сандберг продолжает скучать в самоизоляции. Свободное время от тратит на съемки короткометражных фильмов ужасов со своей супругой в главных ролях, а также на общение с поклонниками своего творчества.

Ранее Сандберг по многочисленным просьбам уже добавил в финальную сцену фильма «Шазам» лицо Супермена, хотя вряд ли фанаты супергероя остались довольны результатом.

И вот снова немного творчества от кинодела, один из пользователей Twitter попросил режиссера сделать свой следующий фильм не таким глупым, как «Шазам». Казалось бы. обычный злобный комментарий из Интернета, пропусти мимо и забудь. Но Сандберг ответил хейтеру, причем весьма оригинально.

Теперь зрители точно знают, кто был за рулем грузовика, сбившем главного героя в одной из сцен проекта.

Kids? Don’t know what you’re talking about. https://t.co/vtY7Edroja pic.twitter.com/Rvwmuuyebz

— David F. Sandberg (@ponysmasher) June 12, 2020