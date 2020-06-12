Все по-настоящему: создатели фильма «Топ Ган: Мэверик» продемонстрировали эффектный видеоролик

Пока весь мир застыл в ожидании открытия кинотеатров, в Сети появились новые кадры со съемок проекта «Топ Ган: Мэверик». И надо сказать, они весьма впечатляют, никакой компьютерной графики, лишь огромный боевой истребитель на огромной скорости проносится над головами членов съемочной группы.

Создатели фильма решили продемонстрировать, что в фильме все будет по-настоящему и отметили, что в процессе съемок именно этого ролика удалось обойтись без использования компьютерной графики.

Напомним, ранее Том Круз заявлял, что проект «Топ Ган» может стать рекордсменом по число реалистичных полетов. Однако актера разочаровали, запретив пилотировать настоящий истребитель F-18 в процессе съемок. Как объяснил продюсер проекта Джерри Брукхаймер, ВМС Америки не позволило Крузу сесть за штурвал.

Премьера фильма «Топ Ган: Мэверик» была перенесена на декабрь этого года из за пандемии коронавируса.