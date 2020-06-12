Новая военная драма с Томом Хэнксом выйдет онлайн вместо кинотеатров

12 июня в кинотеатрах должна была выйти военная драма с Томом Хэнксом «Грейхаунд». По крайней мере, эта дата заявлялась в трейлере фильма, который был опубликован в марте 2020 года. Однако, как сообщает портал The Wrap, премьеру картины перенесли на 10 июля, и у нее будет только онлайн-релиз — на видеоплатформе Apple TV+.

Изначально правами на фильм распоряжалась Sony Pictures, но из-за пандемии коронавируса и закрытия кинотеатров она продала картину Apple TV+ за 70 миллионов долларов.

Том Хэнкс выступил не только исполнителем главной роли, но и сценаристом. Актера вдохновили события Второй мировой войны и роман «Добрый пастырь» 1955 года. Он играет отважного офицера Джорджа Краузе, управляющего кораблем «Грейхаунд», который участвует в боях за Атлантический океан. Его противниками выступят нацистские подлодки, которые нельзя обнаружить. Успех операции будет зависеть от интуиции и доблести главного героя.