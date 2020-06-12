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«Не помню такие откровенные сцены с роботами»: Антон Филипенко рассказал о сериале «Проект «Анна Николаевна»

Уже 15 июня на канале ТНТ стартует амбициозный проект о мире будущего.

«Не помню такие откровенные сцены с роботами»: Антон Филипенко рассказал о сериале «Проект «Анна Николаевна»
Антон Филипенко. Фото: instagram.com/filipen1917

Уже совсем скоро, 15 июня, на канале ТНТ стартует амбициозный сериал «Проект «Анна Николаевна». История о приключениях крайне симпатичного робота в рядах российской полиции многих не оставит равнодушным.

Одну из главных ролей в проекте исполнил Антон Филипенко, ему идеально удалось подобрать образ для майора Пожарского. Более того, актер уверен, что при создании проекта первой сценой, которая пришла в голову сценаристам, оказалась именно постельная.

Журналисты портала Teleprogramma.pro пообщались с Антоном Филипенко и выяснили, сложно ли было имитировать секс с роботом.

По словам актера, он на всю жизнь запомнил постельную сцену с роботом. Хотя никаких дурачеств в процессе не было, актеры постарались на славу и смогли убедить зрителей в чувственности подобных отношений. Однако в откровенных сценах снималась не актриса Зоя Бербер, а ее дублерша.

«Ради нее (постельной сцены с роботом — Прим. ред.), мне кажется, и начался весь сыр бор, с нее, мне кажется, и начался сценарий: фантазия сценариста, как это может быть.  Потому что нигде в кино я такого не видел, не помню, чтобы были такие откровенные сцены с роботами и андроидами», — отметил Филипенко.

В финале артист заявил, что роботы в современном мире могут не только помогать людям, но и способны дать то, чего им так не хватает.

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Антон ФилипенкоНовости киноСериал «Проект «Анна Николаевна»
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