«Конец есть начало»: вышел трейлер заключительного сезона сериала «Тьма»

12 июня в Сети появился трейлер третьего сезона сериала «Тьма» от Netflix. Ролик объявляет, что запутанная история продолжится 27 июня, но это будет ее последний виток. То есть третий сезон окажется завершающим.

Напомним, это первый проект знаменитого стримингового сервиса, снятый в Германии. Сюжет повествует о четырех семьях, живущих в городе возле атомной электростанции. В их судьбах множество тайн, главная из которых — путешествия во времени. Отличительной чертой сериала является то, что его повествование ведется в нескольких сюжетных линиях: в середине двадцатого века, в 1980-х годах, в наше время и в недалеком будущем.

«Конец есть начало. И начало это конец. Тьма сделает полный круг», — говорится в описании трейлера.

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Добавим, что критики, в основном, хорошо отзываются об этом сериале, отмечая его схожесть с культовым «Твин Пикс».