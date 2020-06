Вигго Мортенсен вновь поработает с режиссером «Зеленой книги»

Актеру Вигго Мортенсену вновь выпала возможность поработать с режиссером Питером Фаррелли. Напомним, ранее они уже встречались на съемочной площадке успешного проекта «Зеленая книга». Новая лента будет довольно необычной по своему сюжету, ведь главный герой должен будет отправиться в раздираемый войной Вьетнам с важной и одновременно глупой миссией. По словам журналистов издания Variety, Мортенсену не стоит ждать много экранного времени, ведь ему собираются предложить лишь роль второго плана.

В основу сценария лягут мемуары бывшего солдата Джона Донохью под названием The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War.

История довольно необычная и основанная на реальных событиях. В 1967 году Донохью был ветераном морской пехоты, пока однажды ему не бросили вызов — в самый разгар войны во Вьетнаме нужно проникнуть на враждебную территорию и угостить «пенным» своих коллег по армии США. Морской пехотинец прибыл во Вьетнам с рюкзаком, доверху набитым бутылками с напитком, а позже стал участником легендарного Тетского наступления.

Подробностей об актерском составе и дате начала съемок пока нет.

Напомним, фильм «Зеленая книга» вышел в прокат в 2018 году и сумел заработать в кинотеатрах по всему миру боле 327 миллионов долларов, при скромном бюджете всего в 23 миллиона. Лента также завоевала три премии «Оскар».