Международные эксперты предрекли, что мультфильмы из России определят будущее анимации

Уже сейчас российские анимационные сериалы транслируются более чем в 120 странах мира.

Международные эксперты, собравшиеся на онлайн-кинорынке российского контента Key Buyers Event в начале июня, определили современную российскую анимацию, как достаточно сильно игрока на мировом рынке. По их мнению, мультфильмы из нашей страны еще сыграют определяющую роль в индустрии. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», ссылаясь на высказывания гостей мероприятия.

Например, гендиректор китайской компании Beijing Joy Culture Media Ли Ян уже несколько лет занимается лицензированием и продвижением российского контента в Поднебесной. В 2011 году она привезла в свою страну «Смешариков», с тех пор в Китай перекочевали еще 37 наших мультфильмов. По ее словам, российские мультфильмы настолько хорошо вписались в местную специфику, что многие зрители не воспринимают их, как нечто зарубежное.

Директор по международным закупкам британской компании WildBrain Ричард Роу вспомнил, что, когда впервые познакомился с миром российской анимации, то был впечатлен ее качеством и разнообразием идей. Он считает, что наши мультфильмы завоевали заслуженную популярность.

«В русской традиции лежит не только профессионализм, но и остросюжетные истории, романтические, с душой, и очень эмоциональные», — говорит со-основатель французской компании Cyber Group Studios Пьер Сиссманн.

Спикеры отметили, что почти половина из всех произведенных в РФ анимационных проектов ежегодно выходит в международный прокат. Наши мультсериалы успешно транслируются на телеканалах и онлайн-платформах в более чем в 120 странах мира.