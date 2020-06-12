«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Международные эксперты предрекли, что мультфильмы из России определят будущее анимации

Уже сейчас российские анимационные сериалы транслируются более чем в 120 странах мира.

Международные эксперты предрекли, что мультфильмы из России определят будущее анимации
«Смешарики» - один из самых удачных российских анимационных проектов. Фото: стоп-кадр из мультсериала.

Международные эксперты, собравшиеся на онлайн-кинорынке российского контента Key Buyers Event в начале июня, определили современную российскую анимацию, как достаточно сильно игрока на мировом рынке. По их мнению, мультфильмы из нашей страны еще сыграют определяющую роль в индустрии. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», ссылаясь на высказывания гостей мероприятия.

Например, гендиректор китайской компании Beijing Joy Culture Media Ли Ян уже несколько лет занимается лицензированием и продвижением российского контента в Поднебесной. В 2011 году она привезла в свою страну «Смешариков», с тех пор в Китай перекочевали еще 37 наших мультфильмов. По ее словам, российские мультфильмы настолько хорошо вписались в местную специфику, что многие зрители не воспринимают их, как нечто зарубежное.

Директор по международным закупкам британской компании WildBrain Ричард Роу вспомнил, что, когда впервые познакомился с миром российской анимации, то был впечатлен ее качеством и разнообразием идей. Он считает, что наши мультфильмы завоевали заслуженную популярность.

«В русской традиции лежит не только профессионализм, но и остросюжетные истории, романтические, с душой, и очень эмоциональные», — говорит со-основатель французской компании Cyber Group Studios Пьер Сиссманн.

Спикеры отметили, что почти половина из всех произведенных в РФ анимационных проектов ежегодно выходит в международный прокат. Наши мультсериалы успешно транслируются на телеканалах и онлайн-платформах в более чем в 120 странах мира.

Тэги

«Союзмультфильм»детские мультфильмыкиномультсериалмультфильмыНовости googleНовости кинороссийские мультфильмы
Loading...