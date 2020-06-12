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Студия Blumhouse выпустит ремейк фильма «Колдовство» про ведьм из старшей школы

Продюсер Дуглас Уик уверяет, что новая картина получится достойной.

Студия Blumhouse выпустит ремейк фильма «Колдовство» про ведьм из старшей школы
Фильм «Колдовство» 1996 года. Фото: globallookpress.com

В 1996 году вышел фильм ужасов «Колдовство» о четырех ведьмах из старшей школы. В наше время студия Blumhouse снимает ремейк на эту картину. Продюсированием занимается Дуглас Уик, работавший над оригинальным триллером.

По его словам, основной сюжет повторится: в католической школе появится новая ученица, которая присоединится к трио местных юных ведьм. Однако в ремейке «Колдовства» появится больше новых тем, актуальных для нынешнего поколения. Сам продюсер невероятно взволнован перезагрузкой фильма и отмечает, что картина понравится и поклонникам оригинала, и современным подросткам.

«Это настоящий вызов, потому что я создавал «Колдовство» очень много лет назад и делал это, потому что просто хотел снять фильм о девушках-подростках, вступающих в свою сексуальность», — рассказал Уик порталу ComicBook.

Чтобы ремейк выглядел достойным на фоне оригинального фильма, мужчина «прошерстил» множество сценаристов и остановился на молодой актрисе Зое Листер-Джонс, которая выступила и режиссером фильма. Сообщается, что ей удалось не просто написать похожую историю, но и переосмыслить ее в современном ключе.

Добавим, что в новой команде девочек-ведьм будет актриса-трансгендер. Также в актерском составе значатся звезда «Секретных материалов» Дэвид Духовны и Мишель Монаган из «Миссия невыполнима». Когда именно выйдет ремейк, неизвестно. Это может случиться и в этом, и в следующем году.

Тэги

ведьмаДэвид ДуховныкиномистикаНовости киноремейктриллеружасы
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