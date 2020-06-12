Студия Blumhouse выпустит ремейк фильма «Колдовство» про ведьм из старшей школы

В 1996 году вышел фильм ужасов «Колдовство» о четырех ведьмах из старшей школы. В наше время студия Blumhouse снимает ремейк на эту картину. Продюсированием занимается Дуглас Уик, работавший над оригинальным триллером.

По его словам, основной сюжет повторится: в католической школе появится новая ученица, которая присоединится к трио местных юных ведьм. Однако в ремейке «Колдовства» появится больше новых тем, актуальных для нынешнего поколения. Сам продюсер невероятно взволнован перезагрузкой фильма и отмечает, что картина понравится и поклонникам оригинала, и современным подросткам.

«Это настоящий вызов, потому что я создавал «Колдовство» очень много лет назад и делал это, потому что просто хотел снять фильм о девушках-подростках, вступающих в свою сексуальность», — рассказал Уик порталу ComicBook.

Чтобы ремейк выглядел достойным на фоне оригинального фильма, мужчина «прошерстил» множество сценаристов и остановился на молодой актрисе Зое Листер-Джонс, которая выступила и режиссером фильма. Сообщается, что ей удалось не просто написать похожую историю, но и переосмыслить ее в современном ключе.

Добавим, что в новой команде девочек-ведьм будет актриса-трансгендер. Также в актерском составе значатся звезда «Секретных материалов» Дэвид Духовны и Мишель Монаган из «Миссия невыполнима». Когда именно выйдет ремейк, неизвестно. Это может случиться и в этом, и в следующем году.