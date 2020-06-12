Какие еще картины, кроме «Унесенных ветром», пострадали из-за расистского скандала

Несколько шоу попали под удар, и, похоже, это еще не конец.

Западную общественность (да и российскую тоже) возмутило удаление культового фильма «Унесенные ветром» из библиотеки видеоплатформы HBO Max на фоне расистского скандала, разразившегося в Америке. Сотрудники компании заявили, что они вернут картину в доступ, но с обсуждением ее исторического контекста и обличением изображения расовых стереотипов. Но романтический фильм 1939 года — не единственный «пострадавший» в нынешний событиях.

Ненависть афроамериканцев к полицейским привела к тому, что показ достаточно старых сериалов Cops и Live PD был отменен. Почему? Потому что они прославляют американскую полицию и рисуют положительный образ стража порядка. Другие сериалы про копов в США, если не приостановлены, то собираются претерпеть изменения своего формата.

Ситком «Маленькая Британия» 2003 года был удален из потоковых сервисов BBC и Netflix. В нем было много достаточно жестких шуток и над трансгендерами, и над полными людьми. Расовый юмор тоже присутствовал. Шоу часто критиковали даже в годы, когда оно выходило, и его создатели уже не раз извинялись за свой контент. Но именно при нынешних событиях его начали окончательно удалять.

Еще один пострадавший — 35-летний актер Хартли Сойер. Его уволили из супергеройского сериала «Флэш», который «завис» на съемках шестого сезона из-за коронавируса. Артист играл персонажа по прозвищу Удлиняющийся Человек, а его выкинули из проекта за расистские и женоненавистнические твиты, которые молодой человек написал еще давно. Опять же, парня можно было «наказать» за его посты в любое время, но сделали это только при активности движения Black Lives Matter.