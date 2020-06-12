Джеймс Кэмерон и его жена Сьюзи получили временную опеку над подругой своей дочери

Звездная пара решила, что с ними девочке будет лучше, чем с биологическими родителями.

В минувшую среду, 10 июня, калифорнийский судья удовлетворил требование опеки над 16-летней девушкой. Супружеская пара Кэмеронов теперь имеет право выезжать с подростком за границу и устанавливать ей место жительства за пределами Калифорнии и США, но не более чем на четыре месяца, как указано в документах. Напомним, Джеймс Кэмерон в данный момент занят съемками сиквела «Аватара» в Новой Зеландии.

В мае пара подала ходатайство о том, чтобы стать временными опекунами для подростка. Девочка жила со своими биологическими родителями в Нью-Йорке до сентября 2019 года, но родители девочки становились все более неспособными заботиться о ней, утверждали супруги Кэмерон в своем обращении. Причины их озабоченности этой темой не оглашаются.

Дочь пары и девочка-подросток поддерживали тесную дружбу через интернет и даже иногда гостили друг друга, в своих родных городах, сообщает издание People.

Кэмероны говорят, что девушка буквально процветает под их опекой и что она хочет, чтобы о ней продолжали заботиться с разрешения ее биологических родителей.