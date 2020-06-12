Индиана Джонс признан величайшим киногероем в истории

Западное издание Empire провело опрос среди своих читателей на тему величайшего киногероя в истории. 11 июня у британского журнала вышел специальный выпуск Heroes Issue of Empire, в котором были опубликованы результаты общественного мнения. И самым великим персонажем кино в нем признан Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда.

Также в топ-50 киногероев попали Эллен Рипли из «Чужого», Черная пантера из киновселенной Marvel, Тринити из «Матрицы», Сара Коннор из «Терминатора», Марти Макфлай из «Назад в будущее», Китнисс Эвердин из «Голодных игр», Аксель Фоули из «Полицейский из Беверли-Хиллз», новая диснеевская принцесса Моана и другие яркие персонажи.

Издание взяло короткие интервью у сыгравших их актеров.

«Я так рада, что она продолжает находить отклик у людей, — говорит Сигурни Уивер о Рипли. — Я тоже восхищаюсь ею. Она добивается своей цели». «Когда я думаю о персонаже, я думаю о его воле, стойкости и чести», — сказал Киану Ривз о Джоне Уике. — Сможет ли он стать примером для детей? Может быть, под присмотром взрослых». «Это забавно, я никогда не думал о Марти с точки зрения героизма. Он больше Робин, чем Бэтмен, — отметил Майкл Джей Фокс, вспоминая «Назад в будущее». — Но это настоящее удовольствие. Это был огромный подарок в моей карьере».

А кого из отечественного кино вы бы назвали величайшим героем?