«Очень идет!»: Асмус предстала перед поклонниками в форме следователя

Актриса сообщила, что в середине июня состоится премьера нового сериала, где она исполнила роль правозащитницы.

Знаменитая актриса, звезда фильма «Текст» Кристина Асмус порадовала своих поклонников новостью – 15 июня на телеканале НТВ состоится премьера нового сериала с ее участием. Многосерийный фильм под названием «Герой по вызову» будет идти в вечернем эфире. Супруга шоумена Гарика Харламова сыграла в картине следователя. И в своем Instagram Асмус поделилась снимком, на котором предстала в соответствующей форме синего цвета, с погонами на плечах.

Асмус сообщила, что после съемок в сериале прошло два года, и вот, наконец, фильм выходит на экраны, к большой радости всех причастных. И это не боевик или драма – зрителей ждет нечто особенно интересное.

«Это не традиционные погони и стрелялки, в «Герое» много юмора, стиля, хорошие диалоги и прекрасные работы коллег», — заметила Асмус.

Кто-то из фолловеров заметил, что телезрителей ждет в сериале самый милый следователь в исполнении Асмус, на что красавица посмеялась: «О, неееееет. Я там даже с перебором жесткая». Фанаты усыпали любимицу комплиментами:

«Вы очень красивая девушка вы красавица», «Походу, нас ожидает самый милый следователь…»«Очень сексуальный и милый следователь!», «Как же Вам идет форма! Кристина, Вы просто идеальная!!!», «Форма очень идет».

Вместе с Кристиной Асмус в главной роли снялся Евгений Миллер. Он играет героя, который смертельно болен. И чтобы принести пользу обществу, решается провести остаток жизни на службе у правоохранителей, часто рискуя и подвергаясь опасностям. Но случается невероятное – его болезнь перестает прогрессировать… А что послужит причиной чуда можно узнать на канале НТВ со следующего понедельника.