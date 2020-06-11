«Южный Парк» плюс «Игра престолов»: создатели «Робоцыпа» выпустили новый сериал

Мультфильм называется «Скрещенные мечи» и он не для детей.

12 июня на стриминговом сервисе Hulu выйдет его оригинальный мультсериал Crossing Swords («Скрещенные мечи»), а пока, 10-го числа, в Сети появился трейлер этого шоу, которое создавали те же люди, что и знаменитого «Робоцыпа».

Примечательно, но персонажи новой картины будут изображены деревянными куколками без рук и ног, зато нарисованы все в одном стиле, что отсылает нас к таким произведениям, как «Южный Парк» и «Лего. Фильм». Зрители должны быстро привыкнуть с этом постмодернистской подаче, а потом насладиться убойной дозой взрослого юмора, местами достаточно кровавого.

Сюжет происходит в условном средневековье, где есть король-самодур, отважные рыцари и жуткие чудовища. Эдакая «Игра престолов», только по-современному чокнутая.

Главный герой — простой крестьянин Патрик, мечтающий стать оруженосцем в замке. С чистыми помыслами юноша добивается своей цели, только чтобы узнать, что его государство прогнило от коррупции и властолюбцев. Сам он добродушный парень, но его родственники — те еще бандиты, от них то и дело приходится ждать беды. В общем, жизнь Патрика должна была стать подвигом, а превратится в безумный ад.

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Трейлер сообщает, что 12 июня станут доступны сразу все серии нового проекта.