«Мой тайный я»: Епифанцев назвал свою роль коллектора в сериале «Окаянные дни» каминг-аутом

На видеоплатформе PREMIER 11 июня состоялся выход первой серии скринлайф-сериала «Окаянные дни». Это комедийный многосерийный фильм, снятый в условиях самоизоляции знаменитыми актерами и режиссерами, среди которых Федор Бондарчук, Павел Деревянко, Татьяна Догилева, Юлия Топольницкая и многие другие.

Актер Владимир Епифанцев сам написал сценарий к сюжету своей серии, в которой и снялся. Речь в истории идет о двух друзьях, один из которых должен другому денег. Не дождавшись возврата долга, парень нанимает мордоворота коллектора, которого и сыграл Епифанцев.

Знаменитый актер подчеркнул, что проект Семена Слепакова, в котором он с удовольствием согласился участвовать, отличается искренним юмором и реалистичностью. А сам он сыграл чуть ли не самого себя.