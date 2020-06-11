Фанаты кино сняли на карантине картонный ремейк на фильм «Чужой»

Декорации и спецэффекты собрали из того, что было под рукой.

YouTube-канал Cardboard Movie Co., что можно перевести как «Компания картонных фильмов», известен тем, что снимает низко-бюджетные ремейки на известные фильмы. Хотя это просто группа друзей, которые устраивают капустники на основе шедевров Голливуда, но у них получаются забавные пародии, главный смысл которых — повторить самые впечатляющие сцены из кино с помощью подручных средств.

Несколько лет назад «компания» выпустила ролики по фильмам «Сияние» и «Парк Юрского периода», а потом затихла. Но недавно, очевидно, заскучав на карантине, друзья снова собрались и сделали пародию на ужастик «Чужой» 1979 года.

больше по теме Ридли Скотт поделился идеей для третьего приквела «Чужого» У режиссера есть еще один сюжет для поддержания франшизы.

Друзья используют картонные декорации космического корабля и множество подручных средств, которые можно найти в гараже или на свалке, чтобы повторить самые культовые сцены из фильма. И, нужно сказать, что пугают они не меньше, чем оригинал.

Кстати, недавно режиссер «Чужого» Ридли Скотт рассказал, как снимал сцену с личинкой монстра, вырывающейся из груди человека. В своих 70-ых годах, он делал практически то же самое, что сегодня творят эти пародисты.