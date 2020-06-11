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Крепкий орешек снова в деле: Брюс Уиллис сыграет лесника в новом фильме

Его партнершей станет 41-летняя Джейми Кинг.

Крепкий орешек снова в деле: Брюс Уиллис сыграет лесника в новом фильме
Брюсу Уиллису уже 65, но по-прежнему любит снимать боевики. Фото: Global Look Press

После карантина голливудский актер Брюс Уиллис сыграет в фильме Out of Death («Вне смерти»). Компанию ему составить звезда «Города грехов» Джейми Кинг. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter, отмечая, что съемками займется студия Emmett/Furla Films.

По сюжету, Кинг достанется роль женщины, которая отправилась в поход и по пути стала свидетелем преступления, совершенного четырьмя незнакомцами. Убегая от них, она столкнется с со старым лесником, которого сыграет Уиллис. И, похоже, дальше они будут противостоять злодеям вместе.

Сообщается, что Джейми Кинг снималась во втором сезоне сериала про зомби «Черное лето» для Netflix, когда работу киноиндустрии прервал коронавирус. Ожидается, что она закончит этот проект, а потом присоединится к Out of Death. А у Уиллиса на днях вышел новый боевик «Дожить до утра».

Добавим, что недавно актриса Кинг вышла на акцию протеста вместе с представителями движения Black Lives Matter и была задержана полицией.

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