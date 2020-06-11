Александра Числова в последние месяцы жизни могли морить голодом

Актер никогда не был женат и у него нет детей.

Адвокат Майя Сандлер, представляющая интересы матери актера Александра Числова 83-летней Валентины Александровны, заявила, что «короля эпизодов» перед смертью могли морить голодом. Именно это обстоятельство, как она думает, привело его к преждевременной смерти.

Как известно, после смерти звезды жилье досталось его племяннице. Девушка утверждала, что Числов «подарил» ей квартиру. Других родственников она попросила оставить ее в покое.

Как отметила Сандлер, Числов в 2017 году написал завещание, отписав жилье на племянницу. При этом соседи актера рассказывали, что в последние месяцы жизни за ним никто не ухаживал. Он просто гнил заживо. Актер в то время уже не мог самостоятельно вставать с постели, потому что сильно болел.

Адвокат заметила, что племянница откровенно воровала деньги со счетов актера. Вместо еды она приносила ему водку, надеясь, что он скоро умрет. Женщина просто мечтала завладеть квадратными метрами актера, как можно скорее.

Напомним, что Числов скончался в прошлом году от двусторонней пневмонии. Его тело кремировали. Поговаривали, что он болел СПИДом, но точно этот факт так и не был установлен, сообщает «Комсомольская правда».