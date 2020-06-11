«Мне дали роль юной роковой красотки»: Алена Кравец поделилась актерскими планами на лето

Артисты один за другим выходят из карантина и приступают к съемкам.

В Москве вновь возобновляются съемки кино и сериалов. Актерская братия испытывает по этому поводу большое воодушевление. Артисты засиделись на карантине и рвутся покорять новые проекты. Юрий Стоянов поделился, что уже отработал первый день на площадке и отметил множество мер безопасности, введенных на производстве его сериала. Teleprogramma.pro обзвонила и других представителей профессии, чтобы узнать, возобновилась ли работа у них.

35-летняя актриса Алена Кравец, например, рассказала Teleprogramma.pro, что ее съемки должны стартовать в начале июля.

«Мне дали роль юной роковой красотки. Это будет полнометражный фильм, — поделилась она. — Еще на август у меня планируются съемки во Франции для комедийной картины, которая пойдет в мировой прокат».

У 46-летней актрисы Олеси Судзиловской проект стартует 20 июня, но раскрывать детали артистка отказалась.

«За три дня до съемок мы должны сдать тест, и на работу приехать в перчатках и в маске», — прокомментировала она новые правила киношников.

Добавим, что, несмотря на поэтапные снятия ограничительных мер, угроза коронавируса еще очень велика. По официальным данным на 11 июня, в России зафиксировано 8779 новых заболевших за сутки, а число активных случаев сохраняется на уровне более 230 тысяч. В Москва за сутки заболели 1436 человек, итого зараженными числятся более 82 тысяч человек.