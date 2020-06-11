«В гримерных — бактерицидные лампы»: Стоянов рассказал о первом дне съемок после карантина

11 июня у известного актера Юрия Стоянова был первый съемочный день. Артист снимается в сериале с рабочим названием «Гостья из будущего». Москва потихоньку возвращается в киноиндустрию после затяжного карантина, и в связи с этим портал Teleprogramma.pro расспросил народного артиста России о том, какие меры безопасности соблюдаются на съемочной площадке.

«Очень жесткие, — признался Стоянов. — Во всех гримерных установлены кварцевые и бактерицидные лампы, актеры обслуживаются отдельными коробками с гримом, у каждого индивидуальная. Гример, приходя, стерилизует руки, работает в маске. Через равные промежутки времени проводится полное проветривание павильона. Цеха и службы между собой не пересекаются».

Актер отметил, что на площадке находится минимум людей: актеры, операторы и осветители. А звукорежиссер, к примеру, находится в стороне. Также в павильоне отсутствует буфет: каждому сотруднику приносят герметично запечатанную разовую посуду с пищей. Через каждые три метра установлены дезинфицирующие средства, каждые 2-3 часа весь персонал меняет защитные маски и перчатки. Их носят все, кроме самих артистов.

«Я бы хотел пожелать всем остальным группам, чтобы у них работа велась так же. В чем я не очень уверен, так как это связано с большими дополнительными затратами. Бюджет фильма от этого вырастает очень сильно. Я думаю, минимум на треть, — поделился мыслями Юрий Николаевич. — Но я призываю своих коллег, если они дорожат своей жизнью, требовать с продюсеров соблюдения элементарных требований».

Артист отметил, что ему с продюсерами повезло — они понимают, что лучше сейчас потратить деньги, чем потом переснимать половину картины из-за того, что кто-то из актеров заболел.

Добавим, что с нетерпением ждет начала съемок и актриса Мария Аронова.