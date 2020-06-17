«Перевожу мяч в штангу, и слышу, как что-то щелкает. Возможно, мой позвонок»: Александр Фокин о роли Льва Яшина

Артист рассказал Teleprogramma. Pro, как не щадил себя, работая над ролью легендарного голкипера в фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

12 июня на Первом канале состоится телепремьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», рассказывающего о знаменитом советском игроке. Картина выходила в широкий прокат почти год назад и вот теперь добралась до телевидения.

Масштаб личности Льва Яшина, еще при жизни ставшего легендой, впечатляет до сих пор. Благодаря мгновенной реакции, умению сориентироваться в любых ситуациях и акробатическим прыжкам, Яшин получил прозвище «Черная пантера».

Несмотря на широкую спортивную славу, в обычной жизни он отличался скромностью, был чужд чрезмерной роскоши и не требовал к себе излишнего внимания.

А еще футболист очень любил свою жену и при любом удобном случае старался побаловать ее подарками.

В фильме «Вратарь моей мечты» знаменитого игрока сыграл Александр Фокин. В интервью Teleprogramma.pro артист рассказал, как изменилась его жизнь после выхода ленты на экраны, как отнеслись к фильму родные легендарного голкипера и об отношених Яшина со своей женой.

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— Александр, чувствуете ли вы, как повысилось внимание к вашей личности после выхода кинокартины о Льве Яшине на широкие экраны?

— Да. Люди стали больше узнавать меня, иногда подходят, говорят «спасибо». Даже в метро, бывает, узнают.

Конечно, есть и предложения по работе, их стало ощутимо больше. Но я стараюсь быть избирательным.

Мы с агентом выбираем интересный материал, который отвечал бы и художественной составляющей, поэтому не готовы рассматривать все предложения. После пандемии появилась пара вариантов, которые мы держим на контроле, ведем с режиссерами переговоры.

— А как отреагировал на фильм внук Яшина Василий Фролов?

— Ему в большей степени понравилось. Понятно, что я не могу передать в точности все вратарские особенности Льва Ивановича, но и Василий, и его мама, и вся семья подошли ко мне после премьеры и выразили свое одобрение.

— Он ведь, по сути, являлся вашим дублером?

— Вася был моим тренером, занимался со мной, как с футболистом, в каких-то эпизодах вставал со мной в ворота.

Но его присутствие мы, конечно, старались минимализировать, чтобы все выглядело правдоподобно. И все же при реализации сложных моментов в дело вступал именно Вася.

— Отвлекусь от темы и не могу не спросить. Чем занимались на карантине?

— В основном читал книги. Общался по Скайпу с друзьями. Гуляли с супругой возле пруда, который расположен недалеко от нашего дома.

— Будете смотреть фильм по «Первому каналу»?

— Пока не знаю. Если случится свободный вечер, то посмотрю. Но, возможно, уеду куда-то на природу.

— Известно, что Лев Яшин был заядлым курильщиком. А вы входите в их число?

— Нет, я абсолютно не курящий человек. По юности однажды пару раз затянулся, но мне не понравилось.

Поэтому на съемках я курил, только чтобы передать образ Льва Яшина и показать его мировоззрение. Я это делал, потому что это моя работа.

— Легендарный голкипер стоял на воротах до 42 лет. Практически не жалел себя, из-за чего прожил всего до 60. Работая над ролью, вы задумывались о том, что если бы Яшин больше заботился о себе, его жизнь сложилась бы по-другому?

— Тогда он не был бы Львом Яшиным. Здесь логика достаточно простая. Человек полностью отдавал себя на поле и не щадил себя никоим образом. И вот именно поэтому он стал тем, кем он стал.

Для Льва Яшина было важно его дело. А последствия – травмы, болезни, его, конечно, интересовали, но в контексте того, сколько времени он еще сможет стоять на воротах.

— А для вас что было самым сложным на съемках? Наверняка, тоже не щадили себя…

— Но я старался вообще делать все с максимальным требованием к себе. Поскольку я еще достаточно молод, физические возможности позволяют мне не щадить себя. И я, конечно, старался повторять контур движений легендарного вратаря.

Однажды мы снимали эпизод, когда Лев Иванович уходит в дубль после игры в Чили, и молодые футболисты бьют ему по воротам. И тут включили поливальную машину.

Я принял грязевые ванны, но в этот момент надо было прыгать и отбивать мячи. Помню, что перед тем как режиссер скомандовал «Стоп», я рванул за мячом. В Интернете даже можно найти фотографии, запечатлевшие этот эпизод.

Мне кажется, это как раз момент, когда я перевожу мяч в штангу, и слышу, как что-то щелкает. Возможно, это был мой позвонок. Помню, как я упал, и в этот момент режиссер сказал: «Стоп».

И в начале фильма, в сцене с Алексеем Гуськовым, моему герою пробивают по воротам. И когда я в этот момент падал на землю, то стирал себе ягодицы, ноги, коленки. Это, конечно, было не в такой степени, как у Льва Ивановича, но, как актер, я старался максимально погрузиться в предлагаемые обстоятельства.

— А травмы получали?

— Кожу содрал, ушибся, но, слава Богу, обошлось без серьезных травм.

— Знаю, что вы являетесь заядлым болельщиком. Сейчас следите за играми любимого футбольного клуба «Интер»?

— Я болел за старый «Интер». Современные футболисты мне практически незнакомы. Потому что долго не следил за футболом. Но игроки они все хорошие, и отношение к современным футболистам у меня положительное.

— Вашим любимым игроком был (и есть) «зубастик» Роналдо…

— Да, любил бразильца. Он веселый, интересный, жизнерадостный.

— А смотрели чемпионат мира 2002 года?

— Конечно. Это как раз то время, когда я его обожал

— Вам ведь довелось держать в руках тот самый знаменитый Золотой мяч, который завоевал Яшин в 1963 году. Что чувствовали в этот момент?

— Конечно, радость. Ведь Лев Иванович стал единственным голкипером, удостоившимся такой чести. Но так как это не мой мяч, я отнесся к нему, как к реликвии. И очень радовался тому факту, что Льву Ивановичу удалось получить такую награду.

— В одном из своих интервью вы сказали, что Золотой мяч можно сравнить с премией «Оскар», завоеванной Хоакином Фениксом. Почему упомянули именно этого актера? Понравился фильм «Джокер» с его участием?

— Он последний из актеров, кто на сегодняшний день получил «Оскар». И это была моя первая ассоциация.

А фильм «Джокер» мне действительно понравился. Я видел его на премьере, когда он шел в кинотеатрах. Хоакин Феникс – прекрасный актер.

— Вернемся к основной теме разговора и поговорим о личной жизни Льва Яшина. Широко известен тот факт, что практически на следующий день после свадьбы он уехал на сборы. Вы сформулировали для себя, за что легендарного игрока любила его супруга?

— Мне кажется, что Валентине Тимофеевне импонировало то, что ее муж состоялся в своем деле.

Для женщины очень важно, когда у мужчины что-то получается, и он знает, куда идет. А известному вратарю, в свою очередь, помогало то, что его жена готова была идти на жертвы.

Она видела то, что он преуспевает и перспективен в своем деле, является классным вратарем. Валентина Яшина ждала его, стирала тренировочную одежду, думаю, и дети тоже помогали чем-то.

Это также определенный момент отвлечения. Когда Лев Иванович возвращался домой, то всегда дарил жене цветы, уделял ей внимание. Он был достаточно терпим, спокоен и бесконфликтен, поэтому в семье обходилось без скандалов. Жена просто любила Льва Яшина.

— Картина охватывает почти три десятилетия жизни футболиста. Как создавался грим?

— Грим делала Люся Раужина – замечательный гример, который 50 лет работает на «Мосфильме». Она принимала участие во многих больших картинах. И Люся меня оберегала, ухаживала за мной, делала подтяжки.

А над моим старческим гримом работала уже другая команда. Там вообще накладывали на лицо какие-то силиконовые слепки, что тоже занимало определенное время.

— А что с костюмами? Наверняка, во время съемок их сменилось немало…

— Это были бытовые костюмы, пиджаки. Эпоха же менялась, а в фильме охватывается период с 1949 по 1971 годы. И тот кремовый костюм, в котором Лев Яшин уезжал на свой официальный матч, мы старались создавать по лекалам настоящего. Гримеры и костюмеры старались из всех сил!

— А какие-то предметы реквизита оставили себе на память?

— Вы знаете, я в этом плане не сентиментален, поэтому ничего с собой не тащил. У меня был только зеленый свитерок «Динамо», оставшийся после последней смены.

Но когда он понадобился для другой картины, я без проблем отдал его. Мне дорог сам фильм, а не предметы, связанные с ним.

— Во время съемок чувствовали, что Лев Яшин вам помогает? Иногда актеры рассказывают, что им снятся герои, которым они дарят экранную жизнь…

— Мне было в большей степени приятно, что дочь Льва Яшина, мама Васи Фролова, была обрадована фильмом.

Может быть, легендарный голкипер меня и оберегал, благодаря чему я не разбил голову о штангу. Разные были случаи, в том числе и на тренировках. Но никаких сновидений я не видел.

— Известно, что Лев Яшин был новатором в игре, например, он первым стал выходить за пределы штрафной площадки. В чем все-таки заключалась его гениальность?

— Лев Яшин был не просто человеком, который отбивает мячи, а зачинщиком атак, каких-то волевых действий.

Легендарный голкипер хотел быть полноценным участником процесса. Ему было скучно стоять просто в воротах. В наше время так делают многие футболисты, например, Михаэль Нойер.

Наверное, Яшиным двигало большое желание играть и помогать своей команде. Добавьте сюда хорошие физические данные Льва Яшина, например, его длинные руки и достаточно высокий рост.

А еще у футболиста была хорошо развита интуиция. Он практически всегда мог спрогнозировать, куда будет бить соперник. Это та внутренняя чуйка, которая либо есть, либо нет. У него она была. В общем, все факторы сложились, и получился Лев Яшин.

— А у вас развита интуиция?

— Есть интуитивное чувство, когда понимаешь, что надо сделать вот так, а не по-другому. Иногда я мог ошибиться. Я думаю, что это случалось и со Львом Яшиным.

Для актера также важна интуиция и внутреннее чутье. Это что-то подсознательное, это головой не додумаешь, это должно идти изнутри. Лев Яшин любил свое дело, и я также предан своей профессии. Стараюсь следовать его примеру и не размениваться по мелочам.