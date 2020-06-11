«Настало время применить все наши хитрости»: звезда сериала «СашаТаня» — о поцелуях во время эпидемии

В Москве на днях возобновятся съемки кино и сериалов. Актеры и режиссеры уже готовятся приступить к «живой» работе. К примеру, актриса Валентина Рубцова уже собирается возвращаться в столицу из Сочи, где она активно проводила карантин. 42-летнюю артистку ждет завершение съемок очередного сезона сериала «СашаТаня».

«Я очень строго соблюдала и до сих пор соблюдаю все меры предосторожности. И буду дальше соблюдать, потому что угроза никуда не делась. Я считаю, что сейчас нужно быть вдвойне внимательней и осторожней», — рассказала актриса порталу Teleprogramma.pro.

Валентина поделилась информацией, что вся съемочная группа будет сдавать анализы на антитела (сама она уже выполнила данную процедуру) и соблюдать социальную дистанцию. А также постоянно дезинфицировать руки и рабочие поверхности.

Журналисты спросили у актрисы, будет ли изменен сценарий сериала из-за мер безопасности. Например, продолжат ли Саша и Таня целоваться в кадре при необходимости держать дистанцию.

«Я думаю, мы разберемся, как нам с поцелуями быть. Сценарий никто переписывать не будет, но есть много актерских приемов, когда в кадре кажется, что они целуются, а на самом деле — нет. Не буду раскрывать всю актерскую кухню, но как раз сейчас настало время применить все наши хитрости и секретики», — улыбнулась Рубцова.

Напомним, ранее Роспотребнадзор составил рекомендации для киносъемок, как работать в условиях угрозы коронавируса.