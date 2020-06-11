Компания Amazon распродала все копии «Унесенных ветром» после удаления фильма из HBO Max

Пользователи скупили все DVD, blu-ray и даже дорогостоящие юбилейные версии картины.

В минувшую среду, 10 июня, компания HBO Max решила удалить фильм «Унесенные ветром» из своей библиотеки. По словам представителей сервиса, решение это временное и призвано бороться с расизмом, так как в картине есть много моментов, которые могут быть неоднозначно приняты в современном мире.

На фоне этой новости в интернет-магазине Amazon резко выросли продажи дисков с фильмом. В данный момент «Унесенные ветром» занимают первую строчку в списке наиболее популярных товаров. Пользователи скупают буквально все, DVD, blu-ray и даже особые дорогостоящие версии, созданные специально в честь 70-летия фильма.

Но возникла новая проблема — практически все копии картины уже проданы, а рекордная стоимость ленты достигла 344 долларов, сообщает издание Deadline.

Напомним, экранизация романа Маргарет Митчелл рассказывает о южанке Скарлетт О`Харе, чья беззаботная жизнь заканчивается с началом Гражданской войны в США.