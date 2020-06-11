«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Компания Amazon распродала все копии «Унесенных ветром» после удаления фильма из HBO Max

Пользователи скупили все DVD, blu-ray и даже дорогостоящие юбилейные версии картины.

Компания Amazon распродала все копии «Унесенных ветром» после удаления фильма из HBO Max
Кадр из фильма "Унесенные ветром". Фото: MGM

В минувшую среду, 10 июня, компания HBO Max решила удалить фильм «Унесенные ветром» из своей библиотеки. По словам представителей сервиса, решение это временное и призвано бороться с расизмом, так как в картине есть много моментов, которые могут быть неоднозначно приняты в современном мире.

На фоне этой новости в интернет-магазине Amazon резко выросли продажи дисков с фильмом. В данный момент «Унесенные ветром» занимают первую строчку в списке наиболее популярных товаров. Пользователи скупают буквально все, DVD, blu-ray и даже особые дорогостоящие версии, созданные специально в честь 70-летия фильма.

Но возникла новая проблема — практически все копии картины уже проданы, а рекордная стоимость ленты достигла 344 долларов, сообщает издание Deadline.

Напомним, экранизация романа Маргарет Митчелл рассказывает о южанке Скарлетт О`Харе, чья беззаботная жизнь заканчивается с началом Гражданской войны в США.

Тэги

AmazonHBO MaxНовости киноУнесенные ветром
Loading...