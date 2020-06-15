Звезда сериала «Проект «Анна Николаевна» Маруся Климова: «Замуж за робота я бы точно не вышла!»

Актриса из сериала «Проект «Анна Николаевна» призналась, что однажды оказалась в роли «удобной», а не любимой. Но смогла выйти из таких отношений - и дала совет девушкам, как справиться с ситуацией.

В послужном списке актрисы Маруси Климовой значатся такие сериалы, как «Звоните ДиКаприо!», «Полицейский с Рублёвки в Бескудниково», «Мылодрама-2» и десятки других.

Один из последних — «Проект «Анна Николаевна» — в этом сериале Климова сыграла девушку Настю, по уши влюбленную в майора Пожарского (Антон Филипенко).

И, возможно, история Насти и сотрудника полиции могла бы дойти до ЗАГСа, если бы не соперница — девушка-андроид, прибывшая на службу в местный райотдел.

Сериал начнется на ТНТ 15 июня, в 21:00.

О том, как проходили съемки, насколько сложно быть «удобной» девушкой и как построить отношения с роботом — Маруся Климова рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Сам не ошибешься — не поймешь

Маруся, расскажите про вашу героиню Настю?

— Моя героиня Настя – это такое собрание характеров наших русских женщин. Человек, который влюбляется окончательно и бесповоротно, и пытается всячески доказать любимому, что только она ему подходит. Мне кажется, что в моей Насте многие узнают себя. Я думаю, у каждой женщины были похожие чувства и такие же мысли, как и у моей героини. Другое дело, что это все-таки киношный персонаж, поэтому в сериале у нее случилось все и сразу, много событий и поворотов. Но я уверена, что такие женщины в жизни точно есть. Вот это-то я и пыталась показать на экране через роль Насти.

— По сценарию она состоит в отношениях с Пожарским, но отношения эти странные: они есть тогда, когда удобно мужчине. Такое вечное ожидание. Как в реальной жизни вы относитесь к таким отношениям?

— У меня даже были похожие отношения, когда мне казалось, что вот-вот они начнут становиться нормальными. Это я сейчас по прошествии времени понимаю, что нормальными они и не стали бы. Но в моменте очень сложно понять. Ты так любишь человека, и тебе просто кажется, что он немного тебя не понимает, что надо намекнуть, подождать. Ну и что, что приходит только котлеты поесть, но ведь приходит же! И приходит же ко мне. И вот так и думаешь, что сейчас все будет. Но в жизни, в отличие от кино, часто не бывает хэппиэндов.

— Что посоветуете девушкам, которые оказались не любимыми а «удобными»?

— Сложный и одновременно легкий вопрос. Хочется сказать, что надо слушать своих друзей и родных, которые тебе точно скажут, что это не твой человек и что он никогда с тобой не будет. Но ведь дело в том, что мы никогда никого не слушаем. И пока ты не ошибешься сам, ты этого не поймешь. Поэтому совет: пережить и пройти это все! Слушать свое сердце, и понимать, что такой опыт тоже для чего-то нужен. Может быть, понять что-то про мужчин, про себя. В общем, прожить, получить удовольствие от всего.

Оргии и пакет с игрушками для взрослых

— Сериал получил очень высокий рейтинг на кинопоиске. Зрителям ждать второй сезон? Ваша героиня наконец-то встретит настоящую любовь?

— Я знаю, что у создателей большие планы. Рассказать о них не могу, но будет много сюрпризов (и это не только второй сезон).

— Какая атмосфера была на съемочной площадке проект «Анна Николаевна»?

— Мне безумно поправилась наша группа, наша актерская команда. Мне было очень волнительно и приятно работать с такими заслуженными актерами, мэтрами кино и театра Сергеем Гармашем и Ириной Розановой. И наша тройка — Зоя, Антон, я, и Антон Васильев, исполняющий роль Свищева – прекрасный партнер. Было много смешных моментов.

— Поделитесь интересными подробностями, которые остались за кадром: смешные сцены, сто дублей одного кадра и тд.

— Никогда не забуду, как было весело снимать момент, когда моя героиня Настя предлагает Пожарскому оргии. В момент, когда она уже согласна на все! Она просто хочет понять, что надо этому странному человеку. И Настя приходит к нему с пакетом, полным игрушками для взрослых. Эту сцену я делала на пробах, но она была немного в другом виде написана. Мне пришлось вытаскивать из пакета эти игрушки, показывать их. И это было очень смешно. Но эту версию в итоге в сериал не взяли, решили, что слишком. А когда мне снова вручили этот пакет, предназначение многих из предметов я вообще не понимала. Мужчины, находящиеся вокруг, надо мной смеялись. А в этот день еще снимались сцены с массовкой, было очень много народу. Там тоже нашлись «эксперты» по таким вещам, которые принимали участие в этом обсуждении. В общем, просветили меня, и все это было очень забавно, конечно! Но зрители увидят урезанную версию этой сцены.

Роботы среди нас

— Недавно вышел сериал «Лучше, чем люди», тоже про роботов в обычной жизни. Как думаете, человечество уже готово жить бок о бок с ними? Вы бы согласились выйти замуж за такого необычного мужчину?