Звезда сериала «Проект «Анна Николаевна» Маруся Климова: «Замуж за робота я бы точно не вышла!»

В послужном списке актрисы Маруси Климовой значатся такие сериалы, как «Звоните ДиКаприо!», «Полицейский с Рублёвки в Бескудниково», «Мылодрама-2» и десятки других.
Один из последних — «Проект «Анна Николаевна» — в этом сериале Климова сыграла девушку Настю, по уши влюбленную в майора Пожарского (Антон Филипенко).
И, возможно, история Насти и сотрудника полиции могла бы дойти до ЗАГСа, если бы не соперница — девушка-андроид, прибывшая на службу в местный райотдел.
Сериал начнется на ТНТ 15 июня, в 21:00.
О том, как проходили съемки, насколько сложно быть «удобной» девушкой и как построить отношения с роботом — Маруся Климова рассказала в интервью порталу Teleprogramma.pro.
Сам не ошибешься — не поймешь
Маруся, расскажите про вашу героиню Настю?
— Моя героиня Настя – это такое собрание характеров наших русских женщин. Человек, который влюбляется окончательно и бесповоротно, и пытается всячески доказать любимому, что только она ему подходит.
Мне кажется, что в моей Насте многие узнают себя. Я думаю, у каждой женщины были похожие чувства и такие же мысли, как и у моей героини.
Другое дело, что это все-таки киношный персонаж, поэтому в сериале у нее случилось все и сразу, много событий и поворотов. Но я уверена, что такие женщины в жизни точно есть. Вот это-то я и пыталась показать на экране через роль Насти.
— По сценарию она состоит в отношениях с Пожарским, но отношения эти странные: они есть тогда, когда удобно мужчине. Такое вечное ожидание. Как в реальной жизни вы относитесь к таким отношениям?
— У меня даже были похожие отношения, когда мне казалось, что вот-вот они начнут становиться нормальными. Это я сейчас по прошествии времени понимаю, что нормальными они и не стали бы. Но в моменте очень сложно понять.
Ты так любишь человека, и тебе просто кажется, что он немного тебя не понимает, что надо намекнуть, подождать.
Ну и что, что приходит только котлеты поесть, но ведь приходит же! И приходит же ко мне. И вот так и думаешь, что сейчас все будет. Но в жизни, в отличие от кино, часто не бывает хэппиэндов.
— Что посоветуете девушкам, которые оказались не любимыми а «удобными»?
— Сложный и одновременно легкий вопрос. Хочется сказать, что надо слушать своих друзей и родных, которые тебе точно скажут, что это не твой человек и что он никогда с тобой не будет.
Но ведь дело в том, что мы никогда никого не слушаем. И пока ты не ошибешься сам, ты этого не поймешь.
Поэтому совет: пережить и пройти это все! Слушать свое сердце, и понимать, что такой опыт тоже для чего-то нужен. Может быть, понять что-то про мужчин, про себя. В общем, прожить, получить удовольствие от всего.
Оргии и пакет с игрушками для взрослых
— Сериал получил очень высокий рейтинг на кинопоиске. Зрителям ждать второй сезон? Ваша героиня наконец-то встретит настоящую любовь?
— Я знаю, что у создателей большие планы. Рассказать о них не могу, но будет много сюрпризов (и это не только второй сезон).
— Какая атмосфера была на съемочной площадке проект «Анна Николаевна»?
— Мне безумно поправилась наша группа, наша актерская команда. Мне было очень волнительно и приятно работать с такими заслуженными актерами, мэтрами кино и театра Сергеем Гармашем и Ириной Розановой. И наша тройка — Зоя, Антон, я, и Антон Васильев, исполняющий роль Свищева – прекрасный партнер. Было много смешных моментов.
— Поделитесь интересными подробностями, которые остались за кадром: смешные сцены, сто дублей одного кадра и тд.
— Никогда не забуду, как было весело снимать момент, когда моя героиня Настя предлагает Пожарскому оргии. В момент, когда она уже согласна на все!
Она просто хочет понять, что надо этому странному человеку. И Настя приходит к нему с пакетом, полным игрушками для взрослых.
Эту сцену я делала на пробах, но она была немного в другом виде написана. Мне пришлось вытаскивать из пакета эти игрушки, показывать их. И это было очень смешно. Но эту версию в итоге в сериал не взяли, решили, что слишком.
А когда мне снова вручили этот пакет, предназначение многих из предметов я вообще не понимала. Мужчины, находящиеся вокруг, надо мной смеялись.
А в этот день еще снимались сцены с массовкой, было очень много народу. Там тоже нашлись «эксперты» по таким вещам, которые принимали участие в этом обсуждении.
В общем, просветили меня, и все это было очень забавно, конечно! Но зрители увидят урезанную версию этой сцены.
Роботы среди нас
— Недавно вышел сериал «Лучше, чем люди», тоже про роботов в обычной жизни. Как думаете, человечество уже готово жить бок о бок с ними? Вы бы согласились выйти замуж за такого необычного мужчину?
— На днях я прочла статью, что у нас в России группа молодых ученых создала робота – женщину, которая разговаривает, отвечает на вопросы. Это полностью искусственный интеллект.
И 89% людей, на которых его тестировали, не поняли, что это робот! То есть это происходит здесь и сейчас. Робот поддерживал разговор голосом, а люди даже не понимают, что перед ними не человек. От этого немного становится страшно. Замуж за робота я бы точно не вышла. Я не готова к таким отношениям.
Совсем недавно вышел фильм «Неидеальный мужчина», где женщина покупает себе робота и влюбляется в него. Я бы так точно не смогла бы!
Хотя сейчас есть люди, которые покупают себе кукол и с ними живут, это некий фетиш. Наука идет очень быстрыми шагами, мы живем в таком мире, когда даже объяснить не можем какие-то вещи.
Например, я недавно была в гостях у друзей, там была умная колонка. Так вот, когда я поднесла к ней свой телефон, они не просто синхронизировались, но еще издавали такие звуки, что было ощущение, будто они реально на каком-то языке «пообщались»!
То есть абсолютно автоматизированные предметы поняли друг друга. Это все удивительно, конечно. Но это рядом, и это есть уже сейчас!