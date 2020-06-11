«Пятеро одной крови» и «Артемис Фаул»: какие фильмы выйдут в прокат 12 июня

Собрать кассу в кинотеатрах им не светит, но в Сети картины найдут своего зрителя.

12 июня свет увидят несколько новых западных фильмов. В подборке релизов издания Variety на лето 2020 года к этой дате привязаны четыре картины.

На стриминговом сервисе Netflix появится военная драма «Пятеро одной крови» с Чедвиком Боузманом, звездой «Черной пантеры». Фильм расскажет о четырех темнокожих ветеранах, которые вернулись во Вьетнам спустя годы после войны, чтобы разыскать останки своего павшего командира и золотые сокровища, которые он спрятал. Учитывая нынешние настроения в современном западном обществе, картина просто обязана стать успешной.

Также в онлайн-кинотеатрах станет доступна комедия «Король Стейтен-Айленда», в которой играет Мариса Томей (тетя Человека-паука в киновселенной Marvel). Сюжет крутится вокруг парня-раздолбая, который прожигает свою жизнь, не сумев смириться со смертью своего отца-пожарного. Но все меняется, когда его мать начинает встречаться с новым мужчиной.

Еще в редких работающих кинотеатрах (и с 16 июня в Сети) стартует инди-фильм «Короткая история долгой дороги». Картина о девочке, которая путешествует со своим отцом по США. В съемках принимал участие легендарный Дэнни Трехо. Добавим, что в YouTube уже гуляет полная версия этой картины.

Напомним, что в этот же день у видеосервиса Disney + большая премьера: фильм «Артемис Фаул», который откроет для зрителей новую франшизу, способную потягаться с «Гарри Поттером». Это первый фильм по книгам ирландского писателя Оуэна Колфера про мальчика-гения, чьи интересы лежат в криминальной плоскости. Он тоже откроет для себя волшебный мир с фантастическими существами, но только для того, чтобы его ограбить.