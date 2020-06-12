Антон Филипенко: «Жениться на роботе не стал бы, а вот погулять – почему нет?»

«Проект «Анна Николаевна», стартующий 15 июня на ТНТ, обещает стать одним из самых интересных кинособытий этого лета. История о службе девушки-робота в полиции полна приключений, юмора и, конечно же, любви.
Актер Антон Филипенко, сыгравший в сериале майора Пожарского, уверен, что фантазия сценаристов началась именно с постельной сцены, в которой участвует андроид. Кстати, в этой же сцене можно увидеть и его — спортивного красавца, мечту многих россиянок.
О съемках в постельных сценах, конфликте с Зоей Бербер и отношениями с «удобными» девушками актер рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.
Идеальные герои никому не интересны
— Антон, какой он — ваш герой из сериала «Проект Анна Николаевна»?
— Он порядочный, совестливый, честный, при этом самоед, застенчивый местами. Положительный, но не идеальный, конечно. Идеальные герои никому не интересны.
— По сценарию ваш герой состоит в странных отношениях с девушкой Настей: вроде бы они есть, а вроде бы и нет. Как вы относитесь к таким отношениям в жизни?
— Это жизнь. Таких отношений много вокруг. Я не могу сказать, что мой герой Настю использует. Но без женщины вообще тяжело.
Он не вешает на нее никакие обещания, ему просто удобно. Наверное, так. Сам я нормально отношусь к таким отношениям. Они могут быть, почему нет. Люди выручают друг друга.
— Что посоветуете девушкам, которые оказались на месте Насти?
— Взять себя в руки! Заняться каким-то своим любимым делом, перестать брать назойливостью, быть самодостаточной. Все получится тогда. Если не с ним, так с кем-то другим.
О постельных сценах, дублерах….
— Расскажите про съемки: какие сцены стали для вас примечательными?
— Конечно, постельная сцена с роботом! Ради нее, мне кажется, и начался весь сыр бор, с нее, мне кажется, и начался сценарий: фантазия сценариста, как это может быть. Потому что нигде в кино я такого не видел, не помню, чтобы были такие откровенные сцены с роботами и андроидами.
— Что интересного осталось за кадром?
— Практически ничего. За кадром мы никак не дурачились и ничего такого не делали, все были максимально сосредоточены на работе.
— В сериале у вас постельная сцена с андроидом. Ее играет дублерша. А вы реальный? Как относитесь к откровенным сценам?
— Я – реальный. По-моему в постельных сценах редко бывают мужчины-дублеры. Я нормально отношусь к таким сценам. Если это со вкусом сделано, в рамках жанра и сценария, это очень здорово.
..и дружбе с Зоей Бербер
— С кем из актеров удалось подружиться ближе всего?
— Конечно, с Зоей Бербер. Но при этом мы долгое время притирались и поначалу ссорились. Мы оба правдорубы, Зоя из Перми, я из Хабаровска, так сказать, столкнулись «улицы».
Но в итоге мы подружились. У нас даже появился какой-то свой язык. Думаю, что если бы не было периода притирки, то у нас бы и не получилось такой хорошей дружбы.
— Сериал получил очень высокий рейтинг на Кинопоиске. Зрителям ждать второй сезон?
— Ждать! Как будет готов сценарий.
— Недавно вышел сериал «Лучше, чем люди», тоже про роботов в обычной жизни. Как думаете, человечество уже готово жить бок о бок с ними? Вы бы согласились жениться на такой необычной девушке?
— Жениться на роботе я, конечно, не стал бы, но попробовать отношения, погулять – почему нет?
На самом деле я думаю, что в роботах или в искусственном интеллекте есть то, чего не хватает нам в современном мире. Отзывчивость, умение слушать, желание помочь и отсутствие эгоизма.
Мне на ум приходит фильм «Она» с Хоакином Фениксом, где он как раз влюбился в искусственный интеллект. Мне кажется, что многие одинокие люди смогут найти в этом какое-то спасение и отдушину. Не знаю, насколько мы готовы, но это, безусловно, некий социальный эксперимент.