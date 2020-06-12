Антон Филипенко: «Жениться на роботе не стал бы, а вот погулять – почему нет?»

После съемок в сериале «Проект «Анна Николаевна» Антон уверен, что в современном мире роботы могут стать отдушиной для многих людей.

«Проект «Анна Николаевна», стартующий 15 июня на ТНТ, обещает стать одним из самых интересных кинособытий этого лета. История о службе девушки-робота в полиции полна приключений, юмора и, конечно же, любви.

Актер Антон Филипенко, сыгравший в сериале майора Пожарского, уверен, что фантазия сценаристов началась именно с постельной сцены, в которой участвует андроид. Кстати, в этой же сцене можно увидеть и его — спортивного красавца, мечту многих россиянок.

О съемках в постельных сценах, конфликте с Зоей Бербер и отношениями с «удобными» девушками актер рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Идеальные герои никому не интересны

— Антон, какой он — ваш герой из сериала «Проект Анна Николаевна»?

— Он порядочный, совестливый, честный, при этом самоед, застенчивый местами. Положительный, но не идеальный, конечно. Идеальные герои никому не интересны.

— По сценарию ваш герой состоит в странных отношениях с девушкой Настей: вроде бы они есть, а вроде бы и нет. Как вы относитесь к таким отношениям в жизни?

— Это жизнь. Таких отношений много вокруг. Я не могу сказать, что мой герой Настю использует. Но без женщины вообще тяжело. Он не вешает на нее никакие обещания, ему просто удобно. Наверное, так. Сам я нормально отношусь к таким отношениям. Они могут быть, почему нет. Люди выручают друг друга.

— Что посоветуете девушкам, которые оказались на месте Насти?

— Взять себя в руки! Заняться каким-то своим любимым делом, перестать брать назойливостью, быть самодостаточной. Все получится тогда. Если не с ним, так с кем-то другим.

О постельных сценах, дублерах….

— Расскажите про съемки: какие сцены стали для вас примечательными?

— Конечно, постельная сцена с роботом! Ради нее, мне кажется, и начался весь сыр бор, с нее, мне кажется, и начался сценарий: фантазия сценариста, как это может быть. Потому что нигде в кино я такого не видел, не помню, чтобы были такие откровенные сцены с роботами и андроидами.

— Что интересного осталось за кадром?

— Практически ничего. За кадром мы никак не дурачились и ничего такого не делали, все были максимально сосредоточены на работе.

— В сериале у вас постельная сцена с андроидом. Ее играет дублерша. А вы реальный? Как относитесь к откровенным сценам?

— Я – реальный. По-моему в постельных сценах редко бывают мужчины-дублеры. Я нормально отношусь к таким сценам. Если это со вкусом сделано, в рамках жанра и сценария, это очень здорово.

..и дружбе с Зоей Бербер

— С кем из актеров удалось подружиться ближе всего?

— Конечно, с Зоей Бербер. Но при этом мы долгое время притирались и поначалу ссорились. Мы оба правдорубы, Зоя из Перми, я из Хабаровска, так сказать, столкнулись «улицы». Но в итоге мы подружились. У нас даже появился какой-то свой язык. Думаю, что если бы не было периода притирки, то у нас бы и не получилось такой хорошей дружбы.

— Сериал получил очень высокий рейтинг на Кинопоиске. Зрителям ждать второй сезон?

— Ждать! Как будет готов сценарий.

— Недавно вышел сериал «Лучше, чем люди», тоже про роботов в обычной жизни. Как думаете, человечество уже готово жить бок о бок с ними? Вы бы согласились жениться на такой необычной девушке?