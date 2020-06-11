Дэниел Рэдклифф призвал представителей киноакадемии достойно награждать каскадеров

Исполнитель роли Гарри Поттера стал ведущим подкаста Cunning Stunts, который посвящен работе каскадеров.

В беседе с журналистами издания Deadline Дэниел Рэдклифф призвал по достоинству оценить заслуги представителей этой опасной профессии, без которых многие фильмы не были бы такими зрелищными.

Как объяснил актер, большинство зрителей просто не знают, какой огромный труд берут на себя каскадеры, а вот Американской киноакадемии стоило бы отдельно отмечать работу дублеров и присваивать им награды. Многие из этих людей регулярно рискуют своими жизнями по много раз за день, а все для того, чтобы сцена получилась запоминающейся.

Соведущим Рэдклиффа стал бывший каскадер Дэвид Холмс, именно он был дублером Дэниела на съемках «Гарри Поттера». На съемках фильма «Дары смерти» он получил серьезную травму и был частично парализован.