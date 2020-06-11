Сюжет фильма «Мстители: Финал» пересказали в стиле мультсериала 1966 года

Преданные фанаты комиксов Marvel знают, что команда «мстителей» не всегда выглядела так круто, как в современных фильмах. В ранних выпусках Тор, Железный человек, Халк и другие были изображены достаточно комично.

В 1966 году в Америке на экраны вышел мультсериал The Marvel Super Heroes, в котором персонажи представляли из себя статичные изображения из комиксов и дрались под смешные звуки, как в «Том и Джерри». Сейчас это выглядит комично, но все-таки это история развития супергеройского кино. Это было первое появление «Мстителей» на экране.

Фанаты Marvel не забыли отдать дань той прекрасной эпохе и создали ролик, повторяющий сюжет фильма «Мстители: Финал», только с героями сериала 1966 года. Сюжет можно понять из знаний английского языка, если вы смотрели блокбастер про победу над Таносом. Предлагаем развлечься этим видео, пока новые фильмы по комиксам отложены до открытия кинотеатров.

Добавим, что историю Marvel в кино продолжат картины «Черная вдова», которую перенесли на 5 ноября 2020 года, и «Вечные», новая дата релиза которых — 11 февраля 2021-го.