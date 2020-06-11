«С новой стрижкой — в свободную жизнь»: Кабо похвасталась модной прической семилетнего сына

Как отметила актриса, теперь можно с уверенностью сказать, что для мальчика началось лето.

Актриса Ольга Кабо в Instagram разместила снимок своего семилетнего сына Вити, которого она родила в 2012 году от второго супруга — бизнесмена Николая Разгуляева. Надо отметить, что мальчик заметно подрос за последнее время.

«С новой стрижкой — в свободную жизнь! Вот теперь понятно, что лето началось». Ольга Кабо

Отметим, что крестной матерью Вити является известная актриса Алика Смехова. Они давние подруги с Ольгой Кабо. Кстати, сама актриса крестная сына Смеховой, Артема.

Напомним, что до замужества с Николаем Разгуляевым Ольга Кабо была замужем за другим бизнесменом — Эдуардом Василишиным. От первого брака у актрисы есть дочь Татьяна. В этом году девушке исполнится 22 года.

Кстати, дочь Кабо ранее пробовалась в кинематографе. В детстве она сыграла главную роль в фильме «Дюймовочка», за что получила сразу несколько кинонаград. Впрочем, в будущем девушка в кино больше не играла.